Beschäftigte der Universitätsklinik Jena (UKJ) haben sich mit einem Hilferuf an die Thüringer Landesregierung gewandt. Vor dem Hintergrund der Coronavirus-Pandemie forderten sie in einem offenen Brief unter anderem sofort ausreichend Schutzkleidung. Es sei absehbar, dass die vorhandenen Bestände nicht ausreichten. Wenn nötig, müsse das Land Unternehmen zwingen und unter staatliche Aufsicht stellen, hieß es.

Mitarbeitende der Uniklinik Jena wenden sich in der Corona-Krise an die Öffentlichkeit. (Archivfoto) Bildrechte: dpa