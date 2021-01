Die Firma PC-Service Bornkessel in Mühlhausen bekommt die erhöhte Nachfrage nicht so deutlich zu spüren. Nach Angaben des Inhabers Michel Bornkessel bieten sie ihren Service für Notebooks, Drucker, Smartphone und Computer nur für Privatkunden an. Und in diesem Bereich würden sich viele einen Computer in der Familie teilen. Seinen Angaben nach sind nach wie vor auch aufbereitete PCs gefragt.