Wegen vermehrter Heimarbeit und Schule zu Hause hat die Nachfrage nach Computerreparaturen in Thüringen massiv zugenommen. Nach einer MDR THÜRINGEN Recherche haben zum Beispiel Firmen in Pößneck, Mühlhausen und Jena vor allem Probleme damit, Ersatzteile zu bekommen. Viele Teile kommen aus China. Deshalb sind Lieferzeiten bis Ostern keine Seltenheit. Auch neue Computer und Laptops samt Zubehör sind derzeit nur schwer zu bekommen.

So viele Nachfragen nach Notebooks wie jetzt, habe es noch nie gegeben, sagte Ronny Ludwig aus Pößneck. Er betreibt dort seit 25 Jahren ein Geschäft, in dem er PCs verkauft und repariert. Mittlerweile habe sich die Nachfrage nach Notebooks verdoppelt. Auch sein Kundenkreis hat sich demnach vergrößert. Mittlerweile kommen auch überregionale Kunden in sein Geschäft. Doch nicht immer kann der PC-Experte den Kunden sofort helfen. Wegen Lieferschwierigkeiten muss er derzeit auch Kundenwünsche ablehnen, weil Geräte nicht mehr verfügbar sind. Aktuell seien keine Drucker lieferbar.

Die Firma PC-Service Bornkessel in Mühlhausen bekommt die erhöhte Nachfrage nicht so deutlich zu spüren. Nach Angaben des Inhabers Michel Bornkessel bieten sie ihren Service für Notebooks, Drucker, Smartphone und Computer nur für Privatkunden an. Und in diesem Bereich würden sich viele einen Computer in der Familie teilen. Seinen Angaben nach sind nach wie vor auch aufbereitete PCs gefragt.