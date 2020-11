Die Stadt Jena hofft auf den schnellen Aufbau von zwei bis drei Corona-Impfzentren. Dabei sollte es sich um große Hallen und nicht um eine Arztpraxis mit drei Räumen handeln, sagte Sozialdezernent Eberhard Hertzsch (parteilos) MDR THÜRINGEN.

Er habe nur auf indirektem Weg erfahren, dass die Kassenärztliche Vereinigung (KV) für Jena nur ein Impfzentrum in einer angemieteten Praxis in Lobeda plane. Es müsse sehr viel größer gedacht werden, um in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Menschen impfen zu können, sagte Hertzsch weiter.

Forderung zu Corona-Impfung: Kulturzentren oder große Hallen nutzen

Er wie auch Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) seien sauer, dass es bislang keine offiziellen Informationen über die Impfstrategie des Landes gegeben habe.

Deshalb werde die Stadt nun selbst aktiv. In einer Telefonkonferenz am Donnerstag soll laut Hertzsch abgeklärt werden, welche größeren Hallen oder Kulturzentren für die Impfaktion zur Verfügung stehen. Als Beispiele nannte der Sozialdezernent die Sparkassen-Arena oder die leer stehende POM-Arena in Jena.



Auch das Universitätsklinikum, das im Corona-Krisenstab der Stadt mitarbeitet, wurde von der KV nicht angefragt. Nach eigenen Angaben könnten dort täglich bis zu 2.000 Menschen geimpft werden. Seine Hilfe hat auch der DRK-Kreisverband angeboten. Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes simulieren im Messezentrum Ulm den Ablauf zur Impfung eines Corona-Impfstoffs. Bildrechte: dpa

Ministerium weist Kritik zurück

Kritik aus Jena, dass dort eine geplante Arztpraxis als Impfzentrum zu klein sei, wies das Ministerium zurück. Die Pandemiebekämpfung sei eine gemeinsame Aufgabe von Bund, Land und Kommunen, wie die Sprecherin mitteile. Bisher habe das sehr gut funktioniert.