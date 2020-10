Coronavirus Jena überschreitet Ansteckungsmarke von 35

13 neue Corona-Fälle hat die Ostthüringer Stadt Jena am Mittwoch gemeldet. Damit liegt die Inzidenz bei 37. Weitere Schritte zur Eindämmung der Pandemie sollen nun ergriffen werden. Hierzu ist laut Stadtverwaltung eine neue Allgemeinverfügung in Arbeit, die am Freitag in Kraft treten soll.

Jena will am Freitag eine neue Allgemeinverfügung erlassen. Bildrechte: imago images / Karina Hessland