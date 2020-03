Wer in Jena wohnt und in den vergangenen 14 Tagen aus einem der Risikogebiete zurückgekehrt ist, muss für zwei Wochen in häusliche Quarantäne. Außerdem sind die Betroffenen verpflichtet, sich bei der Stadtverwaltung zu melden. Einpendler aus dem Saale-Holzland-Kreis und dem Weimarer Land, die sich in den Risikogebieten aufgehalten haben, sollen unverzüglich Kontakt zu ihrem Arbeitgeber aufnehmen.