Seit Anfang April müssen die Menschen in Jena im öffentlichen Nahverkehr, in allen Verkaufsstellen und in Gebäuden mit Publikumsverkehr einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Seit zwei Tagen sind Schutzmasken auch in Büros vorgeschrieben, wenn mehr als eine Person im Raum ist.



Jena hatte als erste Großstadt in Deutschland eine Maskenpflicht verhängt. Seit dem 14. April müssen auch die Menschen in der Stadt und im Kreis Nordhausen einen Mundschutz tragen, wenn sie einkaufen gehen oder Bus und Taxi nutzen wollen - was nicht bei allen Menschen Begeisterung auslöste.