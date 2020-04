Das Universitätsklinikum Jena setzt beim Verdacht auf Covid-19 auf künstliche Intelligenz. Sie könne in Sekundenschnelle automatisch verdächtige Areale in Computertomographie-Bildern erkennen und so die radiologische Diagnostik unterstützen, sagte Felix Gütter vom Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie am Mittwoch.

Das neue Verfahren ersetzt keine herkömmlichen Tests (Symbolbild). Bildrechte: imago images/ZUMA Wire