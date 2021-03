"Corona und wir" Corona-Krise: Jenaer Psychiater fordert offenes Ohr für Kinder

In der Corona-Pandemie rücken ihre Bedürfnisse zu oft in den Hintergrund: Kinder und Jugendliche seien die Hauptleidtragenden der Krise, sagt der Psychiater Florian Zepf. Er arbeitet an der Universitätsklinik in Jena und erlebt dort die Folgen der Krise für die psychische Gesundheit. Mit Rainer Erices hat er für unsere Serie "Corona und wir" über die Auswirkungen von Lockdown, Distanzunterricht und Isolation zu Hause gesprochen.