Die Landesärztekammer Thüringen ermittelt gegen zwei Thüringer Ärzte wegen ihrer Haltung in der Corona-Pandemie. Insgesamt lägen 22 Hinweise gegen Kammermitglieder vor, die geprüft würden, sagte eine Sprecherin am Mittwoch. Es geht um zwei "berufsrechtliche Ermittlungsverfahren". Die Ärzte sollen an Demonstrationen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen teilgenommen, die Gefahren durch die Pandemie geleugnet, Atteste zur Befreiung von der Maskenpflicht ausgestellt und sich unkollegial verhalten haben. In einem Fall laufe parallel zum Berufsrechtsverfahren ein strafrechtliches Verfahren wegen des Ausstellens falscher Masken-Atteste, so die Landesärztekammer.