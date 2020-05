Corona-Beschränkungen Jena bereitet Lockerungen für Gastronomie vor

Die Stadt Jena will in einigen Wochen wieder Außengastronomie ermöglichen. Das teilte die Stadt am Sonntag mit.

Oberbürgermeister Thomas Nitzsche sagte, Jena wolle mit vereinten Kräften das Möglichste tun, um die Vielfalt der Bars, Restaurants und Cafés in Jena zu erhalten. Nitzsche zufolge müsse deshalb auch über die Gebühren für die Nutzung öffentlicher Flächen diskutiert und die so genannte Sondernutzungssatzung angepasst werden.

Der Leiter des Krisenstabes Benjamin Koppe sagte, derzeit werde ein Konzept für die Freiluftgastronomie erarbeitet. Es werde unter anderem geprüft, welche gastronomischen Freiflächen in der Stadt erweitert werden könnten. Angedacht sei beispielsweise, den Grünen Markt in die Rathausgasse zu verlagern, um auf dem Markt mehr Fläche für Restaurants und Cafés zu schaffen. So könnten die Abstandsregeln berücksichtigt werden. Unter diesem Gesichtspunkt will die Stadt auch andere Flächen prüfen.