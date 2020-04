Gera | Jena Klage abgelehnt - Maskenpflicht für Jena kommt

Das Verwaltungsgericht Gera hat die Maskenpflicht in der Stadt Jena bestätigt. Zur Begründung hieß es, dass Bürger sich Behelfsmasken auch selber nähen dürften oder ein Schal reiche. Ab Montag gilt somit in Jena eine Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Supermarkt.