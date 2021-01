In Jena erhalten Menschen mit geringem Einkommen seit Dienstag kostenlos Schutzmasken. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Wer eine Jenabonus-Karte besitzt, kann sich in der Hauptfiliale der Sparkasse drei FFP2-Masken und zehn sogenannte OP-Masken abholen. Das Angebot richtet sich unter anderem an Rentner, die Wohngeld beziehen, an Familien, die Kinderzuschlag erhalten, sowie an Hartz-IV-Empfänger.

Wer im Besitz der Jenabonus-Karte ist, erhält in Jena nun eine Anzahl kostenloser Masken. Bildrechte: MDR/Olaf Nenninger