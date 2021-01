Post-Covid-Ambulanz in Jena Als würde Corona nicht gehen wollen

Blutgerinnungshemmer können also auch bei den körperlichen Nachwehen von Corona helfen. Die seelische Leiden, von dem viele Patienten berichten - Kraftlosigkeit und Depressionen - sind jedoch meistens nur durch psychiatrische Therapieangebote in den Griff zu bekommen. Diese äußert belastenden Symptome halten bei einem Viertel von Philipp Reukens Patienten bis zu zehn Monate an.

Ein junger Mann sitzt in der Post-Covid-Ambulanz in Jena und lässt sich behandeln. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Bisher wurden in Jena jedoch nur 300 Patienten betreut. Da sei es zu früh, bereits einen Trend abzuleiten. Was Reuken in Jena noch nicht untergekommen ist, sind die in der Presse viel zitierten Patienten, die sich mehrfach infiziert haben. "Wir hatten aber schon Patienten mit Vorerkrankungen, die das Virus noch sehr lange ausscheiden. Die Abstriche sind zwar negativ, die Lunge enthält aber immer noch Viren. Dann kann es so aussehen, dass sich diese Patienten neu infizieren." Sie würden aber nur immer wieder Symptome bekommen und zwar von derselben Infektion. Mehrere Wochen Infektionsdauer seien keine Seltenheit, berichtet Reuken. Der längste Fall ging sogar über vier Monate.