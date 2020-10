Die Rautalschule in Jena-Nord wird am Donnerstag vorsorglich geschlossen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, ist ein Lehrer am Mittwochabend eine positive Corona-Infektion festgestellt worden.

Um eine genaue Nachverfolgung der Infektionskette zu garantieren und das Infektionsrisiko zu minimieren, gibt es an der Grundschule am Donnerstag keinen Unterricht. Die Stadt Jena will weitere Informationen so schnell wie möglich auf der Internetseite der Schule veröffentlichen.