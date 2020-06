Lars Neumann* ist jetzt endlich wieder arbeitsfähig. Am Morgen konnte der Jenaer Psychologiestudent einen neuen Laptop in der Uni-Bibliothek abholen. Okay, ganz neu ist der Klapprechner nicht, aber generalüberholt und mit neuem Betriebssystem versehen. Das Display lässt sich sogar als Tablet ausklicken. Neumanns alter Laptop hatte vor ein paar Wochen den Geist aufgegeben. So etwas ist natürlich grundsätzlich ärgerlich - für den Studenten umso mehr, weil die Uni so gut wie alle Kurse nur online anbietet.