Angesichts steigender Infektionszahlen verschärft die Stadt Jena ihre Corona-Regeln. Die Verwaltung veröffentlichte dazu am Donnerstag eine neue Allgemeinverfügung. Sie tritt am Freitag in Kraft und gilt zunächst bis zum 30. November.

Abstand, Hygieneregeln, Alltagsmasken - an die AHA-Regel . (Symbolfoto) Bildrechte: imago images/Jacob Schröter