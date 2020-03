Coronavirus in Thüringen Medizinstudenten helfen am Uniklinikum Jena mit

In Jena sind mehr als 800 angehende Mediziner einen Aufruf des Uniklinikums Jena gefolgt und haben sich in ihren Semesterferien als Helfer während der Corona-Pandemie gemeldet. Wie der Krisenstab des Kinikums mitteilte, können sich die Studenten online oder telefonisch registrieren. Je nach Kenntnisstand werden dann Einsatzorte und Zeiten mit ihnen abgestimmt. So hätten bereits Medizinstudenten in der Zentralen Notaufnahme des Klinikums und in der Fiebersprechstunde der Stadt Jena mitgearbeitet. "Die Resonanz ist überwältigend", sagte Florian Hickl, Studierenden-Vertreter im Krisenstab.

Das Thüringer Modell findet viele Nachahmer, so etwa in Bayern. Bildrechte: dpa

Auch gebe es bundesweit immer mehr Nachahmer, wie etwa in Bayern. Die Thüringer Medizinstudenten seien Vorreiter, freute sich Jens Maschmann, der Medizinische Vorstand am Uniklinikum. Jüngere Semester würden vor allem an der Hotline des Gesundheitsamtes sitzen und Kontaktpersonen ermitteln, die älteren sind in der Notaufnahme, der Fiebersprechstunde und bald auch in der psychologischen Telefonberatung und auf den Stationen am Uniklinikum tätig. Weitere Einsatzorte seien in Planung.