Die Stadt hat nach eigenen Angaben eine Grundausstattung an Masken. Damit wolle man Pflegekräfte, Ärzte, Fahrer im öffentlichen Nahverkehr und andere Menschen in systemrelevanter Infrastruktur versorgen. Nach Jena kündigte auch der Kreis Nordhausen am Dienstag eine entsprechende Verfügung an. Weitere Details werden gegenwärtig noch erarbeitet.