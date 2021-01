Erstmals ist die britische Mutation des Coronavirus in Thüringen nachgewiesen worden. Betroffen ist ein achtjähriges Mädchen aus Jena, das positiv auf die B.1.1.7 genannte Variante des Virus getestet worden ist. Das geht aus dem täglichen Lagebericht des Gesundheitsministeriums hervor, den die Thüringer Staatskanzlei am Donnerstagvormittag verschickt hat.

Stadt geht von Infektionsquelle in Jena aus

Das Kind aus Jena war bereits am 8. Januar getestet worden. Nach Angaben der Stadt Jena sequenzierte das Robert-Koch-Institut die Probe und wies die B.1.1.7-Variante nach. Niemand aus der Familie sei verreist gewesen. Daher müsse davon ausgegangen werden, dass die Infektion in Jena passierte und sich weitere Personen mit der Variante des Virus angesteckt haben. Laut Thüringer Gesundheitsministerium waren auch die Eltern infiziert, das Kind galt demnach am 10. Januar als erkrankt. Inzwischen sei die ganze Familie genesen, so Ministerin Heike Werner (Linke).

Ministerin Werner besorgt

Es sei das eingetreten, "was wir seit Wochen befürchtet haben", sagte Werner. "Das ist besorgniserregend, und wir nehmen das sehr ernst." Sie und die Jenaer Stadtverwaltung mahnten die Menschen, die Regeln zur Bekämpfung der Corona-Pandemie einzuhalten.

Die britische Virus-Variante gilt als deutlich ansteckender als das ursprüngliche Coronavirus. Zuerst war die Mutation im November in Großbritannien nachgewiesen worden.

Uni-Klinikum Jena untersucht Proben aus ganz Thüringen

Die Uni-Klinik Jena hatte in dieser Woche mit der groß angelegten Sequenzierung von Proben aus ganz Thüringen begonnen - also dem genauen Test, ob es sich um den ursprünglichen Stamm des Coronavirus oder um eine Mutation handelt. Die Wissenschaftler hatten damit gerechnet, dass Mutationen früher oder später auch Thüringen erreichen. Jetzt werden verstärkt Proben aus der Jenaer Region unter die Lupe genommen, um der Herkunft und möglichen Weiterverbreitung der Mutation auf die Spur zu kommen. Möglicherweise werden bereits am Wochenende erste Ergebnisse vorliegen.