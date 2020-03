Coronavirus Jena bittet Bundeswehr um Zelte

Die Stadt Jena hat thüringenweit derzeit die meisten Fälle von Coronoavirus-Infektionen. Nach MDR-Informationen waren am Donnerstagmittag insgesamt 99 Personen infiziert. Am vergangenen Freitag war ein 93 Jahre alter Mann in Jena an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. In ganz Thüringen waren am Donnerstag 509 Menschen mit dem Virus infiziert.