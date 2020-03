In Jena sind die ersten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden. Es handele sich um eine Frau und einen Mann, wie die Stadtverwaltung am Freitagabend auf ihrer Internetseite mitteilte. Der Mann habe sich in einem Risikogebiet aufgehalten und sich anschließend in Selbstisolation begeben, hieß es. Seine Familienmitglieder sowie eine weitere Kontaktperson seien in Quarantäne.