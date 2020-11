Die Grundlage für diese neue Generation an Mikrochips wurde auch in Thüringen gelegt. Das Jenaer Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik (IOF) entwickelte zusammen mit den Unternehmen Zeiss und Trumpf ein völlig neues Herstellungsverfahren für Mikrochips - die EUV-Lithographie.

Damit lassen sich Chips herstellen, die wesentlich kleiner sind als bisherige, aber viel mehr können. Nur um sich ein Bild von so einem Chip zu machen: Auf einer Fläche so groß wie eine Fingerkuppe können zehn Milliarden Transistoren integriert werden. Das macht die Mikrochips so leistungsfähig. Die EUV-Lithographie arbeitet mit Röntgenstrahlung, also mit sehr kurzen Wellenlängen. Dadurch ist es erstmals möglich, auf dem Mikrochip Strukturen zu schaffen, die nur wenige Nanometer groß sind.