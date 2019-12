Seit Juli 2019 sind die Ausstellungsräume im Museumsgebäude am Carl-Zeiss-Platz für Besucher geschlossen. Doch hinter der denkmalgeschützten Fassade herrscht rege Betriebsamkeit. Das große Ausräumen hat längst begonnen. Nach und nach werden die Vitrinen geleert.

Die Ausstellung von historischen Brillen aus fünf Jahrhunderten ist schon vollständig beräumt, zeigt Timo Mappes, der Gründungsdirektor des Deutschen Optischen Museums. Andere Ausstellungsbereiche scheinen noch unberührt. Die meisten Objekte der weltweit einzigartigen Sammlung, zu der auch 1.200 Mikroskope, 1.500 Guckkastenbilder, Fotoapparate, Teleskope, Gemälde und Grafiken gehören, lagern aber im Depot.

Eine Brille von Robert Koch – auf einem Buch, das über ihn geschrieben wurde. Bildrechte: MDR/Sandro Most/Deutsches Optisches Museum Stück für Stück, Kiste für Kiste werden vom Depot in die Bibliothek gebracht. An deren Wänden reihen sich Regale mit etwa 5.000 Bänden zur Optik und Technikgeschichte. Auch das ein wahrer Schatz. Auf den großen Tisch in der Mitte des Raumes hat Ulrike Lötzsch ein Mikroskop gestellt. Die Museumsmitarbeiterin ist fürs Inventarisieren zuständig. Jedes Objekt, erklärt sie, bekomme über ein Barcode-Etikett eine ID-Nummer zugewiesen. Auch die alten Inventarnummern werden erfasst, so sie am Objekt vorhanden sind. Dann noch ein Foto und das Mikroskop kann verpackt werden.

In diesem Fall handelt es sich um ein L-Stativ-Mikroskop von Zeiss, gefertigt Anfang der 1930er Jahre. "Das erste mit integrierter Lichtquelle im Stativ, das seinerzeit modernste Forschungsmikroskop", ergänzt Timo Mappes, der immer wieder zur Begutachtung der Geräte gerufen wird. Vor allem dann, wenn es Überraschungen gibt. "Die können positiver aber auch negativer Art sein", sagt er. Etwa wenn in Kartons Metallteile und optische Gläser durcheinander liegen. Auch sei für ihn nicht nachvollziehbar, warum teilweise optische Geräte und die dazugehörigen Kästen getrennt voneinander aufbewahrt wurden. Das mache das Archivieren nicht einfacher. Umso schöner, wenn sich alles wieder zusammenfügt und gereinigt in die Spezialumzugskisten verpackt werden kann.

360-Grad-Fotografien von rund 10.000 Objekten geplant

In einem Fotostudio entstehen 360-Grad-Fotografien von etwa 10.000 Objekten wie diesem historischen Opernglas. Bildrechte: MDR/Anke Preller Besonders wertvolle und prächtige Stücke der Sammlung landen zuvor in einem extra eingerichteten Fotostudio. Das Reich von Fotograf Robert Niemz. Er arbeite hier mit LED-Dauerlicht, erklärt er, weil die musealen Objekte nicht angeblitzt werden dürfen. Gerade hat er sich ein historisches Opernglas auf dem Tisch zurechtgelegt, von dem er nun 25 Aufnahmen macht. Zusammen ergeben sie eine Art kleinen Film, ein Web-Movie, das die wesentlichen Merkmale des Objekts zeigt. "Wir machen immer dieselbe Einstellung, dieselbe Blende und so weiter, damit es eine absolute Vergleichbarkeit gibt." Es gehe primär um wissenschaftliche Fotografie, die aber ihre eigene Ästhetik habe.

Solche 360-Grad-Fotografien sollen von rund 10.000 Objekten entstehen. Robert Niemz hat da noch ein gutes Stück Arbeit vor sich. Sie sei aber sehr spannend, sagt er, zumal die besonderen Sammlungsstücke schon auf der Museums-Website zu sehen sind, während am Haus noch gebaut wird.

Fördermittel in Höhe von über einer Million Euro haben das Deutsche Optische Museum und die Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek (ThULB) für dieses Digitalisierungsprojekt gemeinsam eingeworben. Nach dem Anschaffen der speziellen Fototechnik wurde ein Workflow entwickelt, um die unikalen Bestände seriell erfassen, erschließen, digitalisieren und letztlich virtuell verfügbar machen zu können.

Räume im Abbe-Zentrum auf dem Beutenberg als Ausweichquartier

Die Fassade des Deutschen Optischen Museums. Bildrechte: MDR/Anke Preller "Von Anfang an war es das Ziel, ein Modellprojekt auch für andere Museen in Thüringen zu entwickeln", so Timo Mappes. Anfragen gebe es mittlerweile auch schon aus anderen Bundesländern. Das Digitalisierungsprojekt wird auch nach dem Umzug ins Zwischenlager fortgeführt. Die nicht genutzten Bibliotheksräume im Abbe-Zentrum auf dem Beutenberg sind das perfekte Ausweichquartier für die Sammlung. "Mit nur wenig Tageslicht und gut klimatisiert. Eine Alarmanlage und ein paar Zwischenwände werden noch eingebaut", so Timo Mappes.

In den nächsten Monaten sollen die rund 20.000 Sammlungsobjekte nach und nach umziehen. Ebenso der Direktor und seine Mitarbeiter. Denn im Sommer beginnt der mit viel Staub verbundene Umbau des alten Museums am Zeiss-Platz. Geplant ist auch ein etwa zwölf Millionen Euro teurer Anbau, der das fast 100 Jahre alte Museumsgebäude mit dem Volkshaus verbinden soll. Neben einem großen Saal, den die Jenaer Philharmonie und das Museum einmal gemeinsam nutzen sollen, entsteht dort auch ein neuer Eingangsbereich mit Museums-Café und -Shop. Mitte 2023 soll alles fertig sein.