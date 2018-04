Mit einer speziellen App kann Tino Wagner überall und jederzeit seinen Zuckerspiegel einsehen - ohne sich ständig pieksen zu müssen. Bildrechte: MDR/Universitätsklinikum Jena

Tino Wagner piekst nun weniger, denn er hat einen Glukosesensor unter der Haut. Der etwa ein Zentimeter lange dünne Zylinder sitzt in seinem linken Oberarm. Direkt darüber klebt ein so genannter Transmitter aus Plastik. Der regt den Sensor durch Induktion dazu an, den Zuckergehalt in Tino Wagners Gewebe zu messen. Gleichzeitig überträgt der Transmitter die Messwerte auf das Smartphone des Patienten. In einer speziellen App kann Tino Wagner genau sehen, wie es um den Zuckerspiegel in seinem Gewebe steht und wie viel Insulin er braucht, um den Blutzucker auf einem normalen Niveau zu halten. Sollten die Werte einmal sehr bedenklich und das Smartphone nicht zu Hand sein, dann vibriert der Transmitter auf der Haut und warnt Tino Wagner so vor einer Verschlechterung seines Zustandes.