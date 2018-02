Aus der Jenaer Ernst-Abbe-Hochschule haben Einbrecher erneut teure Technik gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, fehlen neun Generatoren im Wert von etwa 25.000 Euro. Ein unbekannter Täter hatte demnach am vergangenen Wochenende in der Fachhochschule versucht, mehrere Türen aufzuhebeln. Im Physiklabor gelang ihm das. Es ist nicht der erste derartige Beutezug in dem Gebäude. Der Einbruch am Wochenende war bereits der vierte innerhalb eines halben Jahres. Laut Polizei fehlt von den Tätern bisher jede Spur.