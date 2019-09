Die Zwillingsbrüder mit ihren Eltern sowie ihrer Hebamme und ihrer Geburtsmedizinerin am Uniklinikum Jena. Bildrechte: UKJ

Am Montag kamen die Brüder Kurt Joachim und Eduard Peter per Kaiserschnitt auf die Welt, am Dienstag folgten dann Wilhelm Ferdinand und Gustav Otto. Das dritte Zwillingspaar - Fred und Fritz - wurde am Donnerstag zur Welt gebracht, wieder per Kaiserschnitt. Alle Kinder und Mütter seien wohlauf, hieß es. In diesem Jahr gab es im Universitätsklinikum Jena schon 28 Zwillings- und zwei Drillingsgeburten. Drei Zwillingsgeburten in einer Woche sind laut Klinikum jedoch ein Novum.