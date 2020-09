Städtebau Eichplatz-Gestaltung gibt Jena neue Silhouette

Im Herzen des Jenaer Stadtzentrums sollen in den kommenden Jahren drei neue Hochhäuser mit Wohnungen, Büros, Läden und Gastronomie entstehen und zwar in direkter Nachbarschaft des Jentowers. Das höchste davon soll 66,5 Meter gen Himmel ragen, hieß es am Donnerstag bei der Vorstellung des Siegerentwurfs.