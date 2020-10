Städtebau Jenaer Stadtrat stimmt Eichplatz-Verkauf zu

Der Verkauf des Jenaer Eichplatzes ist unter Dach und Fach. Der Stadtrat stimmte am Mittwoch der Vergabe an das deutsch-österreichische Unternehmen Strabag Real Estate zu, wie ein Stadtsprecher mitteilte. Die Firma kauft gut ein Drittel des Platzes. Dort sollen in drei Hochhäusern 180 Wohnungen entstehen. Auch Büros, Restaurants und Geschäfte sind geplant. Es handelt sich um eines der größten Jenaer Bauprojekte.

So soll der Eichplatz in Jena später aussehen. Bildrechte: MDR/SRABAG