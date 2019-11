Inga Schuldt sitzt hinter ihrem Schreibtisch und berät Kunden zu deren Versicherung. Mit dem seriösen Blazer, den offenen Haaren und strahlendem Lächeln dürften selbst eingefleischte Fans des FF USV Jena die Torhüterin in ihrem Bürojob kaum wieder erkennen. 20 Stunden pro Woche arbeitet Schuldt bei einer Krankenkasse. "Mit einer Vollzeitstelle würde ich den Leistungssport gar nicht schaffen", erzählt die 22-Jährige. Eine der wichtigsten Kriterien bei der Wahl des Arbeitgebers: Er muss flexibel sein. "Als Leistungssportler muss du vorab offen und ehrlich mit dem Arbeitgeber sprechen und keine Faxen drum rum machen, dass man wegen Spielen oder Verletzungen auch mal kurzfristig ausfallen kann."

Fußballschuhe statt Sofalümmeln

Inga Schludt an ihrem Arbeitsplatz bei einer Krankenkasse. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Morgens um acht Uhr geht’s für Schuldt zwei Stunden zum Training ins Fitnessstudio. Dann schnell ab ins Büro, bevor um 16 oder 17 Uhr das Nachmittagstraining auf dem Fußballplatz ansteht. Zwischendurch tauscht sie zu Hause kurz die Trainingstaschen. "Purer Stress würden manche sagen. Aber ich arbeite gern hier und ich gehe gern zum Training. Da tue ich mir das auch an, dass ich zwischendurch mal nicht so viel Zeit habe für mich", sagt Schuldt, die vor dieser Saison vom Frauenfußball-Traditionsverein Turbine Potsdam nach Jena gewechselt war. Manchmal sei sie schon neidisch, wenn sich die Kollegen nach der Arbeit aufs Sofalümmeln freuen. "Aber man lernt damit umzugehen und kann auch gar nicht mehr anders."

Vom Fußballspielen leben kann Inga Schuldt nicht. Das kann keine Spielerin des chronisch klammen FF USV Jena: Sogenannte Vollprofis gibt es dort nicht mehr, seit der Verein gerade noch so der Insolvenz entkommen ist. Die Spielerinnen der Bundesliga-Mannschaft bekommen nun ein Taschengeld als Aufwandsentschädigung. Genaue Zahlen will niemand verraten, weder in Jena noch sonst wo in der Frauen-Bundesliga.

Nur wenig offizielle Zahlen zu Gehältern im Frauenfußball

Wer im Internet nach Gehältern für weibliche Fußball-Profis sucht, findet kaum verlässliche Zahlen. Im Schnitt 39.000 Euro sollen es 2018 gewesen sein. Diesen Schnitt dürfte insbesondere die vermeintliche Spitzenverdienerin Dzsenifer Marozsán nach oben treiben. Die Spielmacherin der Nationalmannschaft soll bei Olympique Lyon etwa 300.000 Euro verdienen – die Franzosen gelten als Krösus im Frauenfußball. Auch bei Top-Vereinen wie dem VfL Wolfsburg oder FC Bayern München gibt es einige Vollprofis. Den meisten anderen bleibt nur: Arbeiten gehen für den Lebensunterhalt.

Vorbereiten auf die Karriere nach der Karriere

Studentin Christin Meyer in der Universität Jena. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Neun der 25 Jenaer Erstliga-Spielerinnen haben erst einmal einen anderen Weg gewählt: Sie machen eine Ausbildung oder studieren. Wie Christin Meyer – die 19-Jährige studiert Sport- und Kommunikationswissenschaften und Sportmanagement an der Uni Jena, dem Trikotsponsor des Vereins. Das Krafttraining absolviert sie zwischen der morgendlichen Vorlesung und dem Mittagessen. Ihren Sportökonomie-Professor sehe sie in diesem Semester gerade zum zweiten Mal, erzählt die Stürmerin mit einem Schmunzeln.



Denn vor kurzem war sie mit der U20-Nationalmannschaft bei einem Lehrgang. "Dort gibt es jeden Tag eine vorgegebene Zeit, wo man für Schule oder Studium lernen kann." Insbesondere für die Schüler stehen Lehrer bereit, um bei den Aufgaben zu helfen. Studentin Christin arbeitet dann die Vorlesungen vor beziehungsweise nach, "das geht ganz gut, weil die ja online verfügbar sind".

Nationalmannschaft, siebenmal pro Woche Fußballtraining mit dem eigenen Verein, Athletiktraining im Fitnessstudio und dazu ein Studium – warum diese Doppelbelastung? "Ich finde es aufregend, nebenbei was zu machen, ich möchte nicht auf der faulen Haut rumliegen", sagt Meyer. Außerdem sei es gerade im Frauenfußball entscheidend, sich auf die Karriere nach der Karriere vorzubereiten, "weil man vom Frauenfußball leider nicht gut leben kann. Da ist eine Ausbildung oder ein Studium der vernünftigere Weg", sagt die junge Nationalspielerin, die wie Schuldt erst seit dieser Saison in Jena spielt.

Frauen trainieren so viel wie Männer

Angesichts des vollen Terminplans wurmt da ein Kommentar wie von DFB-Torwarttrainer Andreas Köpke sehr. In der "Sportschau" war ein Portrait von Nationalspielerin Turid Knaak eingespielt worden – die Fußballerin lehrt neben dem Sport an der Uni und schreibt ihre Doktorarbeit. Ein volles Programm also, ähnlich dem der Jenaer Spielerinnen. Auf die Frage des Moderators, ob das auch was für die Männer im Profifußball wäre, meinte Köpke: "Wir trainieren so viel, da ist keine Zeit noch arbeiten zu gehen." Knaaks empörtes "Wir auch" ging im allgemeinen Gemurmel unter.

Auch die Jenaerinnen können nur den Kopf schütteln. Das sei frustrierend, meint Meyer: "Ich finde, das ist eine Einstellungssache. Auch wenn man viel trainiert, wir spielen auch Erste Bundesliga und man kann trotzdem nebenbei was machen." Auch Inga Schuldt bezeichnet die Aussage als provokativ. "Irgendwie wird das so runtergespielt, dass die Frauen neben dem Sport noch arbeiten gehen. Aber es ist schade, dass es so gesehen wird", sagt Schuldt.

Wenig Besserungen in Sicht