Jena Denkmal für Rechtswissenschaftler Rosenthal

In Jena erinnert seit heute ein sogenanntes dezentrales Denkmal an Eduard Rosenthal. Der Rechtswissenschaftler gilt als Vater der ersten Thüringer Landesverfassung von 1920.

An mehreren von Rosenthals Wirkungsstätten in Jena wurde ein Loch von 20 Zentimetern Durchmesser ins Mauerwerk gebohrt. In jedem Loch befindet sich eine Messinghülse mit einer Inschrift.