Anfang des Jahres kamen drei Studentinnen aus Jena auf die Idee, ein alternatives Erotikmagazin herauszugeben. Inspiriert wurden sie von einer Publikation von Studenten der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Die gaben bereits erfolgreich "Das Erotik Magazin" heraus. Schnell infizierten die Jenaer Studentinnen Kommilitoninnen mit ihrer Idee. In dem Begriff "Flut" fanden sie einen starken Titel.

"Mit Flut verbindet sich so viel. Man denkt an Fülle, Ströme, die Gezeiten, ein Auf- und Abschwellen, etwas Ungeordnetes und doch Mitreißendes", rekapituliert Mitherausgeberin Anna Ebert die Titelfindung. Das Team ist komplett weiblich. Das war nicht beabsichtigt, es ergab sich einfach. Sie hätten sich auch über männliche oder diverse Kollegen gefreut. Kann ja noch werden.

Unterbrochen werden die Fotoreihen von Gedichten und Essays zum Thema Erotik und Zwischenmenschlichkeit. In dieser Kombination aus Les- und Schaubarem folgt "Flut" der klassischen Erzähllogik etablierter Magazine - in der Ausführung aber gegen alle Konventionen. Franziska Schaden: "Erotik ist für uns ein subjektiver Eindruck."

Die Flut-Erotik ist eine Collage aus den Einreichungen, die das Team bekommen hat. Also ein Überblick über das, was junge Autorinnen, Autoren, Fotografinnen und Fotografen bewegt. Fast. Denn so manche Einreichung fand den Weg nicht ins Heft. Sie waren den Herausgeberinnen zu nah am Mainstream.