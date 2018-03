Immer wieder hatten kriminelle Jugendliche in Jena für Polizeieinsätze gesorgt (Symbolbild). Bildrechte: IMAGO

Bei den straffällig gewordenen Jugendlichen in Jena gibt es keine Hinweise auf Bandenstrukturen. Das hat der ermittelnde Staatsanwalt Rainer Leicht am Dienstag in Jena bekräftigt. Bei den 24 Wiederholungstätern aus Syrien, Irak, Afghanistan und Deutschland handele es sich um "keine homogene Gruppe oder Gang", sagte Leicht bei einem gemeinsamen Termin mit der Polizei Jena. Sie hätten sich nicht verabredet oder getroffen, um Straftaten zu begehen. Den 17 bis 26 Jahre alten jungen Männern werden Ladendiebstähle, Körperverletzung, Hausfriedensbruch, Beleidigung, Sachbeschädigung, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Landfriedensbruch vorgeworfen.