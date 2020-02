All dies konnte jedoch nicht verhindern, dass es nach Abpfiff der Partie aus dem Gästeblock zum Abschuss von Pyrotechnik in Richtung Heimfans und zum Betreten des Innenraums durch Anhänger beider Vereine kam, was letztlich den Einsatz von Polizeikräften nötig machte.

Andreas Trautmann, Pressesprecher FC Carl Zeiss Jena