Seit einer Woche steht Alexander Häring immer ab Mittag im Laden der Jenaer Tafel. Noch ist es ruhig. Die Regale sind gut gefüllt. Der Kundenansturm kommt noch. Der 29-Jährige arbeitet konzentriert seine Lebensmittellisten ab. Er legt Brötchen, Milchprodukte, Gemüse und Fleisch vorsichtig in dunkelblaue Papiertüten. Im Hintergrund brummt eine Tiefkühltruhe. Auf der Tüte prangt das Logo der "Südkurve".

Häring ist Ultra, einer von Hunderten organisierten Fans des FC Carl Zeiss Jena. Zusammengeschlossen haben sie sich unter dem Label "Südkurve". Sonst machen sie Stimmung bei Heim- und Auswärtsspielen, kämpfen für die Belange der Fans und auch gerne mal gegen den Vereinsvorstand. Manche von ihnen suchen auch die körperliche Auseinandersetzung mit gegnerischen Fans. Doch jetzt - in der Zeit der Geisterspiele - unterstützen die Fans der "Südkurve" mal nicht den ehemaligen Profiverein FCC, sondern chronisch kranke Tafel-Kunden.

Soziales Engagement in der Corona-Krise

Die dunkelblauen Tüten mit dem Logo kommen später zu Kunden der Jenaer Tafel, die wegen ihrer angeschlagenen Gesundheit nicht mehr selber einkaufen können. Für Häring ist das soziale Engagement der Ultra-Fans absolut folgerichtig: "Viele Leute der Südkurve arbeiten im sozialen Bereich oder studieren soziale Arbeit. Da gibt es also schon einen engen Bezug. Und weil wir ein großes Kollektiv sind, ist es uns immer wichtig, ein Miteinander zu herzustellen. Jeder kommt woanders her, hat eine andere Vergangenheit und deshalb versuchen wir immer, allen zu helfen."

Genau genommen liefern die Südkurven-Fans über die Jenaer Foodsharing-Initiative schon seit Wochen Essen an Bedürftige aus. Auf dem Höhepunkt der Pandemie, als die Tafel für mehr als eine Woche komplett dicht war, haben sie gemeinsam mit dem DRK und anderen jungen Menschen "gerettetes Essen" unter Bedürftigen verteilt. Auch Schauspieler und Mitarbeiter des Theaterhaues waren seinerzeit mit auf Tour. Das Logo der organisierten Jena-Fans ziert einige der Lebensmitteltaschen. Bildrechte: MDR/Olaf Nenninger

Neu ist, dass die Fans nun direkt in die Tafelarbeit eingebunden sind. Außenhandelskaufmann Häring hat hier jetzt sogar eine Festanstellung aus Geldern der Aktion Mensch. Er ist der Organisator, stellt die Tüten nach Kundenwunsch zusammen und macht die Tourpläne. Jeden Tag liefern andere "Südkurvler" aus - je nachdem wer gerade Zeit hat. Rund 20 FCC-Fans teilen sich in die Auslieferung rein. Heute weist Häring Tobias und Robert ein: kräftige junge Männer mit FCC-Fan-Shirts, die Management an der Jenaer Fachhochschule studieren.

Manche Tafel-Mitarbeiter sind skeptisch

So mancher Tafel-Mitarbeiter beobachtet die Arbeit der Ultras mit Skepsis. Sie wissen nicht so recht, was sie von ihnen halten sollen. Außerdem werden neue "Prozesse", wie Häring das nennt, immer etwas argwöhnisch beäugt. Das ficht aber den langjährigen Tafel-Chef Wilfried Schramm nicht an. Er ist mehr als glücklich über das Engagement der Ultras: "Sie sind sehr vernünftig und sehr zuvorkommend. Wir haben von den Bedürftigen auch entsprechende Rückmeldungen bekommen. Es klappt wunderbar bisher", erzählt der knorrige alte Mann mit leuchtenden Augen. Das Klischee vom Fußballrabauken, der immer nur auf Krawall aus ist, lässt er im Fall der "Südkurve"-Frauen und -Männer nicht gelten.

Häring kennt das. Die Südkurve ist eine sehr heterogene Gruppe - politisch als auch in ihren Einschätzungen, was in der Auseinandersetzung mit dem Verein noch opportun ist. Dennoch spricht hier die Vielfalt der Fans mit einer Stimme. Man stimmt sich im Netzwerk untereinander ab. In einem Rat wird alles gebündelt und entschieden.