Ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten hat einen Brand im Uniklinikum in Jena schnell gelöscht. Wie die Polizei MDR THÜRINGEN sagte, ging am Abend des ersten Weihnachtsfeiertags der Notruf ein. Im Abstellraum für Reinigungsmaschinen brach ein Feuer aus. Vermutet wird ein technischer Defekt.