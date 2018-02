Jena Neues Flutlicht für das Ernst-Abbe-Sportfeld

Fünf Jahre ohne Flutlichtmasten haben nun ein Ende. Im Jenaer Stadion werden momentan die vier Neuen aufgebaut. Bis Ende der Woche sollen nach Angaben der Stadt alle 35 Meter hohen Masten stehen. Insgesamt kostet die neue Anlage 1,1 Millionen Euro.

Im Juli 2013 waren die alten Flutlichtmasten im Ernst-Abbe-Sportfeld abgebaut worden. Die KIJ (Kommunale Immobilie Jena) hatte diese Entscheidung nach einem Gutachten gefällt: Aufgrund von Rost sei die Sicherheit nicht mehr gewährleistet. Kräne und Schweißgeräte rückten an und säbelten die vier "Giraffen", so wurden die Flutlichtmasten liebevoll wegen ihrer Form genannt, in wenigen Tagen ab.

Silberglänzende Stahlmasten mit 35 Metern Höhe

Künftig recken sich silberglänzende Stahlmasten 35 Meter hoch in den Jenaer Fußballhimmel. Anfang der Woche hatte der Aufbau der Masten begonnen. Die Masten selber kommen aus den Niederlanden, die Scheinwerfer, je 20 an jedem Masten, sind in den Vereinigten Staaten hergestellt worden. Sie sollen per LED-Leuchten 800 Lux auf den Rasen zaubern. Projektleiter Steffen Günther geht davon aus, dass alle Masten bis Freitag aufgerichtet sind und in den nächsten zwei Wochen die ersten Lichttests laufen werden.

Bemerkenswert: Der Strom kommt nicht per Leitung. An jedem Masten wird künftig ein Dieselaggregat den Strom erzeugen. Die Kosten, die die Kommunale Immobilie Jena für die neue Flutlichtanlage einsetzt, belaufen sich auf über eine Million Euro. Den ersten Härtetest soll die neue Anlage am 6. März bestehen, zum Spiel der dritten Fußball-Bundesliga: FC Carl Zeiss Jena gegen Würzburger Kickers. Anstoß unter Flutlicht ist 19 Uhr.