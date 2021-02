In einer Förderschule in Jena sind erneut Kinder erkrankt. Wie der Schulleiter MDR THÜRINGEN mitteilte, haben drei von sieben Schülern einer ersten Klasse im Ortsteil Wenigenjena Brechdurchfall bekommen, nachdem sie am Mittwoch wieder im Schulgebäude waren. Auch ein Lehrer sei betroffen. Die Ursache für die Symptome sei immer noch unklar.