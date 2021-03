Mit einem bunten Strauß einmal im Jahr lässt sich das Jenaer Frauen*streik-Bündnis nicht abspeisen. "8. Mai ist alle Tage - das ist eine Kampfansage!" war der am häufigsten skandierte Slogan der mehr als 150 Teilnehmer*innen. Seit drei Jahren kämpft es vehement für die Rechte von Frauen, aber auch für die von nicht-binären Menschen und Inter- und Trans-Personen. Letztere sind auch immer mitgemeint durch das Gender-Sternchen von Frauen*streik. Mit im Bündnis sind das Frauenzentrum Towanda, die Seebrücke, der Verein Iboamérica, das Theaterhaus, Gewerkschaften und Pfleger*innen des Uniklinikums. Auch Frauen aus dem Klinikum waren bei der Kundgebung dabei. Bildrechte: MDR/Anke Preller

Pflege wird immer wichtiger

Direkt vor deren Tür forderten sie am Montagnachmittag höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen für die Jenaer Pflegerkräfte. "Wir haben sie bereits vor zwei Jahren bei ihrem Kampf für den Entlastungstarifvertrag unterstützt", erklären Almuth Emmelmann und Sonya Hofer vom Frauen*streik-Bündnis. Mit Blick auf eine alternde Gesellschaft und die Corona-Krise zeige sich, dass Pflege immer wichtiger wird, immer personalintensiver.

Dazu gehört für das Bündnis faire Arbeitsbedingungen für die in der Sorge tätigen Menschen. Das gehe aber nur, so Emmelmann und Hofer, wenn sich die Pflege an den Patient*innen ausrichten könne. "Die Fallpauschale muss abgeschafft werden. Krankenhäuser dürfen nicht profitorientiert arbeiten." Kurz gesagt: "Krankenhaus statt Fabrik", wie auf einem Transparent auf der Kundgebung vor dem Uniklinikum zu lesen ist. Insgesamt hatten sich etwa 200 Menschen zum Demonstrieren getroffen. Bildrechte: MDR/Anke Preller

Vielleicht bald Streik der Frauen

Nach einer Stunde ziehen die Teilnehmer*innen weiter. Und es werden mehr. Fast 200 stehen auf dem Allende-Platz neben einem Einkaufszentrum. Dort fordern sie zum feministischen Streik auf.

Eingeladen waren alle, die etwas ändern wollen. Bildrechte: MDR/Anke Preller Noch in einer symbolischen Geste, aber vielleicht, erklären die Vertreterinnen des Bündnisses, seien sie in ein paar Jahren wirklich in der Lage, zum einem Streik der Frauen aufzurufen, der die Gesellschaft lahm legen könne. Ein Streik nicht bestimmter Berufsgruppen oder Institutionen, nein, ein Streik qua Geschlecht oder derjenigen, die sich zur Frauen*streik-Bewegung hinzurechnen. "Damit könnten wir eine Veränderung des Verhaltens aller Menschen herbeiführen." Denn immer noch arbeiteten vor allem Frauen in prekären Arbeitsverhältnissen. "Und die werden durch einen Frauen*streik sichtbar."

Die Teilnehmer*innen sind wütend und laut. Und das mit recht. Denn noch immer werden Männer besser bezahlt als Frauen. Noch immer ist der Frauenanteil in den Vorständen der DAX-Vorstände marginal (auch wenn er langsam steigt), noch immer sind Frauen an hohen Positionen der Hochschulen unterrepräsentiert, noch immer ist sexualisierte Gewalt an der Tagesordnung, noch immer wird jeden dritten Tag eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner umgebracht, noch immer werden Frauen durch die Paragraphen 218 und 219a in ihrer Selbstbestimmung beschnitten, noch immer hängt die Pflege- und Sorgearbeit zu Hause oder im Beruf größtenteils an den Frauen, noch immer sind Frauen stärker als Männer von Altersarmut betroffen, noch immer ... Dieser Satz ließe sich ewig fortsetzen. Keine gute Bilanz zum 100. Jubiläum des Weltfrauentags. Es hat sich etwas getan - aber längst nicht genug. In Weimar hatte das Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus (BgR) zur Frauentags-Demo aufgerufen. Bildrechte: MDR/Conny Mauroner

Pflege und Sorge finden meist ungesehen statt