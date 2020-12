Geburtshaus Jena Spezielle Kurse helfen verwaisten Müttern

Gedenktag für Sternenkinder: Worldwide Candle Lighting 2020 Sternenkindern wird am zweiten Sonntag im Dezember mit einem "Weltweite Kerzenleuchten" gedacht. An diesem Weltgedenktag geht ein Licht um die Welt. Betroffene Familien stellen um 19 Uhr brennende Kerzen in die Fenster. Während die Kerzen in der einen Zeitzone erlöschen, werden sie in der nächsten entzündet, so dass eine Lichterwelle in 24 Stunden die ganze Welt umrundet. Jedes Licht im Fenster steht für ein Kind, das verstorben ist und für das Wissen, dass diese Kinder nie vergesssen werden.