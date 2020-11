Straßenbahn in Jena: Der Nahverkehrsbetrieb gehört zu den Stadtwerken.

Straßenbahn in Jena: Der Nahverkehrsbetrieb gehört zu den Stadtwerken.

Straßenbahn in Jena: Der Nahverkehrsbetrieb gehört zu den Stadtwerken. Bildrechte: imago/Bild13

In Jena gibt es Kritik an der bevorstehenden Ablösung der langjährigen Stadtwerke-Chefs. Thomas Zaremba und Thomas Dirkes sollen ihre Posten als Geschäftsführer der Gruppengesellschaft Stadtwerke Jena GmbH sowie der Energietochter Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH im kommenden Jahr räumen - angeblich "planmäßig".

Die Grünen-Fraktion im Jenaer Stadtrat bezeichnete den Abgang der beiden Manager am Freitag als "würdelos" und "scheinheilig". Oberbürgermeister Thomas Nitzsche habe noch vor zwei Wochen den Jahresabschluss und das erfolgreiche Geschäftsergebnis der Stadtwerke gelobt. Weder sei die "Entlassung" der beiden Geschäftsführer in einem demokratischen Gremium diskutiert noch der Stadtrat darüber informiert worden.

Zudem, so Grünen-Fraktionschef Heiko Knopf, sei die Stadt Pößneck in die Personalentscheidung offenbar nicht einbezogen gewesen. Pößneck hält über seine Stadtmarketinggesellschaft 5,9 Prozent der Anteile an der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH, die Stadt Jena über die Stadtwerke Jena GmbH den Mehrheitsanteil. Knopf sprach von Intrigen und einem "kopflosen Führungsstil".