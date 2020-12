In diesem Jahr sei es ein Gebot der Nächstenliebe und der Achtung vor dem Leben, auch an Heiligabend andere zu schützen und Kontakte wo möglich zu verringern, heißt es weiter. Nur so seien weitere Infektionen zu vermeiden. Laut Kirchgemeinde haben in den vergangenen Jahren mehr als 15.000 Menschen die Jenaer Gottesdienste am 24. Dezember besucht.