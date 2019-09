Jena Neues Forschungszentrum für Alterskrankheiten entsteht

Am Universitätsklinikum Jena (UKJ) ist am Dienstag der Grundstein für das neue Forschungszentrum "Cetramed" gelegt worden. In dem 28,3 Millionen Euro teuren Bau forschen Wissenschaftler künftig zu typischen Krankheiten des Alters. 14 unterschiedliche Arbeitsgruppen werden sich fachübergreifend mit Erkrankungen wie Alzheimer, Diabetes, Krebs oder Parkinson beschäftigen. Ziel ist es, neue Formen der Diagnostik und Therapie zu entwickeln.