Wenn Kinder schwer erkranken, ist das für die ganze Familie eine große Belastung. Vor allem kleine Kinder verstehen noch gar nicht richtig, was da mit ihnen passiert. Sie brauchen die Unterstützung von Eltern und Geschwistern. Oft aber sind diese nicht vor Ort, eine Unterbringung in der Klinik ist schwierig. Im Ronald McDonald-Haus in Jena finden die Familien ein Zuhause auf Zeit. Steffi Uecker ist seit 1993 Leiterin in Jena. Sie sagt über ihr Haus: