Für Bedarfszuweisungen vom Land wird eine bestimmte Höhe der Grundsteuerhebesätze vorausgesetzt. Erst wenn die erreicht sei, könnten die Zuschüsse beantragt werden, hieß es. Jahrelang waren Grund- und Gewerbesteuererhöhungen in Jena kein Thema. An der Gewerbesteuer werde auch nicht gerührt, hieß es aus dem Rathaus. Der geplanten Grundsteuererhöhung muss der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung am 17. Juni noch zustimmen.