Plakat der falschen Jena autofrei-Kampagne an der Haltestelle Teichgraben in der Innenstadt von Jena. Bildrechte: MDR/Anke Preller

In Jena haben Unbekannte Bewohner und Stadtverwaltung mit einer Guerilla-Werbekampagne für eine autofreie Innenstadt provoziert. Über Nacht wurden unter anderem in den Werbeleuchtkästen von Haltestellen Plakate im Look der Stadtverwaltung aufgehängt, auf denen ein autofreies Gebiet zwischen Fürstengraben und Paradiesbahnhof und ost-westlich vom Anger bis zur Carl-Zeiss-Straße ab 1. Mai angekündigt wird. Parallel wurde die Website jenaautofrei.info freigeschaltet - mit einem Impressum, das die Stadt Jena als Urheber ausweist. Sowohl auf den Plakaten als auch auf der Website wurde Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) in ein Foto eines langhaarigen Radfahrers montiert.

"Die Plakate sind reine Satire", sagte der Sprecher der Stadtverwaltung, Kristian Philler, am Mittwoch. Es handele sich um eine frei erfundene Geschichte und keine offizielle Kampagne. Grundsätzlich werde man locker darauf reagieren und diejenigen, die Anfragen gestellt haben, aufklären. Einige Bewohner und Bewohnerinnen hätten sich schon nach einer Ausnahmebescheinigung erkundigt, wie es auf den Plakaten und auf der Website in Aussicht gestellt wird. Der Sprecher sagte, ein autofreies Jena werde es in naher Zukunft nicht geben. Ein kompletter Ausschluss des Verkehrs bleibe erst einmal unrealisierbar. "Die Innenstadt soll verkehrsberuhigter werden", so Philler. Die Verwaltung arbeite an Plänen. "Das dauert aber alles noch."