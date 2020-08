Kriminalität Polizei Jena verhaftet Verdächtige wegen Mordversuchs auf der A5

Laut Polizei kam es bereits am Donnerstag auf der A5 bei Gemünden (Felda) im Vogelsbergkreis zu einem Unfall. Zwei 25 und 29 Jahre alte Männer verursachten dabei einen Schaden an einer Baustelle. Den Beamten der Autobahnpolizei fiel bei der Aufnahme des Unfallhergangs der Geruch nach Alkohol bei den beiden Männern auf. Ohne ihre Ausweise flüchteten die beiden Unfallbeteiligten und konnten nicht mehr eingeholt werden.

Etwa drei Stunden später sollten die Schäden an der Unfallstelle repariert werden. Die beiden Verdächtigen hatten sich offenbar dort versteckt und wollten mit dem Auto des Monteurs flüchten, der den Schlüssel stecken gelassen hatte. Als der Mann versuchte, sich ihnen in den Weg zu stellen, fuhren die beiden Tatverdächtigen auf ihn zu und erfassten ihn mit dem Wagen. Er wurde über die Motorhaube geschleudert und schwer verletzt.

Am Freitag Nachmittag konnten die beiden Männer dann in Jena festgenommen werden. Das Auto, aus dem ein dreistelliger Bargeldbetrag gestohlen wurde, wurde ebenfalls in Jena gefunden. Die Verdächtigen wurden noch am Freitag an die zuständige Polizeidienststelle übergeben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen erließ das Amtsgericht Alsfeld Haftbefehle gegen die beiden Männer wegen des dringenden Verdachts des versuchten Mordes, des besonders schweren Raubes und der gefährlichen Körperverletzung.