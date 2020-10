Kommunalfinanzen Haushaltsnotlage in Jena wegen Corona

Im Rathaus in Jena macht man sich große Sorgen. 30 Millionen Euro fehlen der Stadt.

Bildrechte: IMAGO

Die Stadt Jena hat am Montag die Haushaltsnotlage verkündet. Grund dafür sind fast um ein Drittel eingebrochene Gewerbesteuereinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie. Dadurch sei es unmöglich, einen ausgeglichenen Doppelhaushalt für die kommenden beiden Jahre auzustellen, sagte Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP). Er kündigte an, dem Land ein sogenanntes Haushaltssicherungskonzept vorzulegen.

Laut Sondersteuerschätzung vom September fehlen der Stadt in den kommenden beiden Jahren jeweils etwa 30 Millionen Euro. Dieser Betrag kann laut Oberbürgermeister nicht kurzfristig eingespart werden. Allerdings will Nitzsche an beschlossenen Investitionen, wie dem Staßenbahnkauf, dem Bibliotheksbau und der neuen Schwimmhalle festhalten. Finanzexperten von Stadtverwaltung und Stadtrat sollen nun bis Jahresende einen Sparkatalog vorlegen.