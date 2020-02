Hunde aus dem Tierheim Jena diskutiert über Abschaffung der Hundesteuer für "Langsitzer"

Der Stadtrat in Jena diskutiert am Mittwochabend über einen Vorstoß der CDU-Fraktion zur Hundesteuer. Wenn es nach ihr geht, soll die Stadt auf die Einnahmen durch die Hundesteuer verzichten, wenn der Hundeliebhaber einen "Langsitzer" aus dem Tierheim nimmt - also einen Hund, der länger als zwei Jahre im Tierheim war. Bringt das den Tieren etwas und wie sieht es in anderen Thüringer Städten aus?

Bildrechte: MDR/Flo Hossi von Isabelle Fleck