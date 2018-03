Seit Dezember letzten Jahres sieht es in Jena relativ düster aus - zumindest, was die Anbindung an den Schienen-Fernverkehr betrifft. Weil die neue ICE-Trasse über Erfurt in Betrieb genommen wurde, fahren jetzt über Jena fast nur noch Nahverkehrszüge. Das soll sich künftig aber ändern: in Jena hat eine so genannte Lenkungsgruppe für einen IC-Knoten Jena die Arbeit aufgenommen. In dem Gremium sind Vertreter der Landesregierung, der Bahn AG, der Stadt Jena und der benachbarten Landkreise.

Albrecht Schröter Bildrechte: Stadtverwaltung Jena Beim Auftakttreffen wurden vier Arbeitsgruppen gegründet. Sie sollen unter anderem klären, wie der künftige IC-Knoten Jena an den innerstädtischen und an den Regionalnahverkehr angebunden werden kann. Ein IC-Knoten erfordere erhebliche Investitionen in das Umfeld des Bahnhofes, etwa in den Bau neuer Straßenbahnverbindungen, sagt Albrecht Schröter, Oberbürgermeister von Jena.

Jena-Göschwitz oder Jena-Burgau?

Für den neuen IC-Knoten kommen nach Angaben Schröters nur zwei Standorte in Frage: der bereits bestehende Bahnhof Jena-Göschwitz und ein kompletter Neubau in Jena-Burgau. Bis Ende 2019 soll klar sein, auf welchen Standort die Wahl fällt. Göschwitz könnte laut Schröter voraussichtlich bis 2023 umgebaut werden. Ein Neubau in Burgau würde dagegen mehr Zeit in Anspruch nehmen, so der Oberbürgermeister. Die Bahnhöfe Jena-Paradies und Jena-West kommen aufgrund ihrer Lage im Stadtgebiet nicht als IC-Knoten in Frage.

Eckart Fricke Bildrechte: Eckart Fricke Eckart Fricke, Bahn-Konzernchef in Mitteldeutschland, erneuerte bei dem Treffen der Lenkungsgruppe das Versprechen, dass die Bahn AG ab Dezember dieses Jahres in einem ersten Schritt auf der Mitte-Deutschland-Verbindung von Erfurt über Jena nach Gera den Intercity-Verkehr aufnehmen wird. Zunächst mit drei Zugpaaren pro Tag. Ab Ende 2023 sollen dann auch wieder die Intercitys auf der Strecke Nürnberg-Jena-Leipzig fahren. Dann wäre Jena im Kreuzungspunkt dieser Züge.